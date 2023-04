Bei einem zurückliegenden Girls Day nahmen Mädchen auch Einblick in die Labore im Schott Zeiss Bildungswerk.

Jena. Mädchen schauen sich um im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Jena

Triff Frauen, die Wissen schaffen – unter diesem Motto steht der diesjährige „Girls‘ Day“ im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Jena. Das DLR_School_Lab und das DLR-Institut für Datenwissenschaften laden am Donnerstag, 27. April, Schülerinnen ab der 9. Klasse ins Schülerlabor in der Jenaer Innenstadt ein.

Bei einem Scientist-Speeddating können sich die Nachwuchswissenschaftlerinnen ganz persönlich mit den Mitarbeiterinnen des Instituts austauschen und mehr über ihren Alltag erfahren.

www.girls-day.de