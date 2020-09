Trockenheit lässt Buchen auch im Tautenburger Forst sterben

Tautenburg. All der viele Regen in diesem Sommer hat nix genützt, die Waldböden sind sehr trocken.

Obwohl es in diesem Sommer wieder mehr geregnet hat, sind die Wasserreserven der Wälder nicht ausreichend aufgefüllt. Im Tautenburger Forst vertrocknen uralte Buchen und Eschen. Auch andere Arten sind krank. Der Revierförster ist besorgt.

Alte Bäume umgibt ein besonderer Zauber. Neben ihnen kommt man sich klein vor. Sich vorzustellen, welche Stürme, im echten wie im übertragenen Sinne, eine 100-jährige Eiche oder Buche schon überstanden hat, kann ehrfürchtig machen.

Im Tautenburger Forst, der für seinen Hallen-Wald berühmt war, stehen auch heute noch zahlreiche Buchen, die 120 und mehr Jahresringe ausgebildet haben. Doch die vergangenen drei extrem trockenen Jahre haben die uralten Buchen krank gemacht. Ihre einst dichten Kronen sind licht geworden, kahle Äste recken sich in den Himmel, die Baumstämme stehen großflächig nackt da, weil die Rinde einfach abgefallen ist.

Reichlich gefallener Sommerregen reicht dennoch nicht aus

Ihnen kann auch der in den vergangenen Wochen reichlich gefallene Regen nicht mehr helfen. „Obwohl in unserer Gegend 500 bis 600 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen sind, reicht das nicht, um zu den tieferen Wurzeln der Buchen vorzudringen. Buchen sind Herzwurzler, ihre starken Wurzeln reichen in unserem Boden bis in zwei Meter Tiefe. Doch ab 50 Zentimeter ist der Boden trocken“, berichtet Revierförster Matthias Beyer.

100-jährige Buchen im Tautenburger Forst vertrocknen regelrecht, weil ihre Faserwurzeln abgestorben sind und das verfügbare Wasser nicht mehr bis in die Kronen transportiert werden kann. Foto: Angelika Schimmel

„Es sind vor allem die alten, großen Bäume, um die ich mir Sorgen mache“, räumt der Förster ein. „Sie leiden besonders unter der anhaltenden Trockenheit. Während junge Bäume immer wieder neue Feinwurzeln ausbilden können, sind alte Bäume dazu nicht mehr in der Lage. Und nach mehreren trockenen Jahren sterben die feinen Wurzeln einfach ab“, erklärt er.

Der Baum könne nicht mehr ausreichend Wasser aufnehmen, und das verfügbare Nass reiche nicht, um bis in die Krone transportiert werden zu können. Die Folge: Die Äste an der Spitze werden kahl. „An ihnen werden auch im nächsten Jahr keine Blätter mehr ausgetrieben.“ Nach seiner Schätzung kränkeln 50 Prozent der Buchen-Bestände im Tautenburger Forst. „Besonders schlimm ist es auf Plateau-Lagen und an Südhängen.“

Ganz neu: das Auftreten der Ahorn-Rindenrußkrankheit

Auf dem „Koppen“ etwa seien 90 Prozent der Buchen kaputt. An den kahlen Kronen und Stämmen sei das deutlich zu erkennen. „Wir werden die noch verwertbaren Bäume fällen, doch jeder zweite wird als Habitat- oder Totholzstamm stehen bleiben. Hier können sich Insekten, Vögel oder andere Kleintiere Unterschlupf suchen“, erklärt der Förster.

Die unter Trockenstress leidenden Bäume seien für Schädlinge eine leichte Beute. Und da seien alle Arten betroffen. „Bei den Buchen sind es der Buchenborkenkäfer und der Prachtkäfer, die die Bäume weiter schädigten, den Eschen setzt seit einigen Jahren das Triebsterben zu, ausgelöst durch einen mutierten Pilz, der ursprünglich das Laub im Herbst zersetzte. Jetzt greift er die Wurzeln an“, sagt Beyer.

Ganz neu – und besorgniserregend – sei das Auftreten der Ahorn-Rindenrußkrankheit. „Wir haben die ersten befallenen Exemplare am Hirschberg entdeckt, erst in dieser Woche waren deshalb Fachleute des Thüringenforst-Forschungszentrums aus Gotha vor Ort“, berichtet Beyer. Der von einem Pilz verursachte schwarze Staub unter der Rinde der kranken Bäume – es sind Pilzsporen – sei auch für den Menschen gefährlich, weil er Atemwegserkrankungen hervorrufen könne. Befallene Bäume müssen unter strengen Schutzmaßnahmen beseitigt werden.

An ein anderes Waldbild gewöhnen müssen

Um Baumarten zu fördern, die mit den sich verändernden Klimabedingungen besser zurecht kommen, sollen auch im Tautenburger Forst demnächst Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. „Eiche, Linde und Spitzahorn, aber auch Vogelkirsche und Elsbeere kommen besser mit der Trockenheit zurecht“, erläutert Beyer. Sie alle wachsen auch im Tautenburger Forst. Im natürlichen Aufwuchs des Mischwaldes sollen dabei besonders gut entwickelte mittlere Bäume mehr Platz und Licht bekommen.

„Ich bin Optimist und hoffe, dass auch wieder klimatisch bessere Jahre für unseren Wald kommen werden. Aber wenn die Trockenheit über längere Zeiträume anhält, werden wir uns an ein anderes Waldbild gewöhnen müssen“, ergänzt er.

