Trotz Corona: Narren in Jena, Kahla und Orlamünde haben Schlüsselgewalt

Die närrische Saison hat trotz Corona und Lockdown auch in Jena und im Umland begonnen. Allerdings mit einer kleinen Panne. Denn Rathaus ist in Jena nicht gleich Rathaus. So hatte sich der Karnevalist auf dem Markt vorm alten Rathaus eingefunden, während der Schlüsselgewaltige am Technischen Rathaus wartete, und zwar mit dem entscheidenden Utensil, dem Rathausschlüssel. Aber die Sache konnte noch gerettet werden. Schließlich ist ein Karnevalist flexibel. Er schaffte es fast noch bis 11.11 Uhr an den Anger, wo er rasch den Rathausschlüssel erobern konnte.

Nun bleibt das gute Stück über die närrische Zeit in den Händen des Jenaer Karnevals-Gala-Vereins, dessen stellvertretender Chef der nunmehr schlüsselgewaltige Ronny Geitner ist. Natürlich war es eine Schlüsseleroberung, die im Vergleich zu den vergangenen Jahren verdammt ruhig ablief. Denn es gab weder Musik noch Funkengarde, noch Polonaise und auch keine jubelnden Zuschauer. Und schon gar keinen Sekt. Alles lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Jenaer Faschingsvereine stehen in Startlöchern Vielerorts waren ja die am 11.11. stets zünftig gefeierten symbolischen Schlüsselübergaben wegen Corona ganz ins Wasser gefallen. Doch das wollte OB Thomas Nitzsche keinesfalls: „Wir haben den Spruch auf dem Rathausschlüssel ‘Humor ist, wenn man trotzdem lacht’ einfach abgewandelt in ‘Humor ist, wenn man es trotzdem macht!’, um diese alte Tradition nicht abreißen zu lassen.“ Lieber einen guten Brauch mal etwas auf Sparflamme zelebrieren, als ganz ausfallen lassen, meint das Stadtoberhaupt. Ansonsten wäre es möglicherweise nächstes Jahr schwierig gewesen, die Tradition wieder neu zu erwecken. Denn was einmal weg sei, das komme oft nicht wieder zurück. Ronny Geitner freute sich, dass der OB den Karnevalisten auch in schwieriger Zeit die Treue gehalten habe. Er hofft nun wie all die anderen Narren in Jena, dass die närrische Saison bald gut ins Laufen komme. Die Faschingsvereine würden jedenfalls in den Startlöchern stehen und an der Umsetzung origineller Ideen arbeiten, um im Februar lustige Feiern auf die Beine zu stellen. Punkt 11.11 Uhr konnte Männerbeauftragter Thomas Scherf vom Karnevealsclub Dohlensteeen den Schlüssel vom Kronleuchter des Rathaussaals ergreifen. Für das Foto nahm er kurz die Maske ab. Foto: Katja Dörn Für die Kahlaer Narren ähnelte der 11.11. Ostern. Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) hatte den übergroßen Rathausschlüssel im Saal versteckt und frohlockte, als sich die drei maskierten Abgesandten des Karnevalsclubs Dohlensteen (KCD) auf die Suche machen mussten. Letztendlich wurde Janine Seupt fündig: Da hängt er! Und zwar im Kronleuchter. Männerbeauftragter Thomas Scherf wagte sich per Leiter in die luftigen Höhen und sicherte den symbolisch wertvollen Schlüssel. Die Vereinstätigkeit brennt dagegen derzeit auf Sparflamme. Tanzproben sind abgesagt, Programmabende ebenfalls. Nur den Sonnabend nach dem Rosenmontag hält man sich noch offen. Aber ob das was wird? Die KCD-Mitglieder zweifeln. Zumal das finanzielle Risiko groß ist, selbst wenn nur 100 Gäste im Rosengarten-Saal zugelassen wären, erklärt Sabine Herrmann. Passend dazu das KCD-Motto: „Corona ist durch’s Land gezogen und hat den Fasching uns verboten. Orlamünder setzen auf den Videobeweis Kreativ setzte auch der Orlamünder Carneval Verein (OCV) die Schlüsselübergabe um. Die maskierte Meute der Narren drehten bereits vor den strengen Kontaktbeschränkungen ein Video von der Rathauserstürmung. „Karneval fällt aus wegen Corona“, spricht darin Rathausherr Uwe Nitsche vom Balkon. „Wir brauchen trotzdem den Schlüssel“, ruft’s aus der Meute. Na gut, aber nur mit einer Flasche Desinfektionsmittel. Nachzusehen ist das Video auf der Facebook-Seite des OCV. Und eins ist sicher: Die 50. Saison holen die Narren nach. Vorsichtiger waren die Camburger. Hier, wo sonst die Böllerschützen mit lautem Getöse das närrische Volk aufwecken, dass es nicht die spektakulären Schlüsselübernahme-Aktionen der Camburger „Concordia“ verpasst, blieb am Mittwoch alles ruhig. So ganz allein wollte sich Präsidentin Lydia Keller den Rathausschlüssel nicht holen, „mehr wäre ja unter den geltenden Kontaktbeschränkungen nicht möglich gewesen“, sagte sie. Auch ohne Schlüssel schlagen die Herzen der Vereinsmitglieder weiter kräftig für den Karneval. „Sobald es möglich ist, werden unsere Funken wieder trainieren, die Choreographien der Tänze sind fertig. Wir wollen noch nicht aufgeben“, sagte sie. Auch wenn große Veranstaltungen im Camburger Rathaus unwahrscheinlich sind im Frühjahr, liebäugeln die Naren mit einem zünftigen Straßenkarneval. „In jedem Fall planen wir schon ein Jahr weiter, in der Session 2021/22 nämlich werden wir unser 60-jähriges Jubiläum feiern.“