Twitter ohne „w“: Auch Jena kann Buchstaben canceln

Jena. Tech-Milliardär Musk entfiedert seinen Nachrichtendienst. Wo sich Begriffe unserer Stadt Jena bissel rupfen lassen

Sehr lustig, Elon Musk! Aber das können wir in Jena auch. – Der amerikanische Tech-Milliardär hat am Firmensitz seines Nachrichtendienstes Twitter das „w“ im Wort entfernen lassen, wohl weil Musk Stress mit dem Vermieter und Mietrückstände hat. „Titter“ bedeutet im Englischen „kichern“ („twitter“: zwitschern).

Schild Jena West Foto: Thomas Stridde

In Jena haben wir ein paar Buchstaben weggedacht: beim Theaterhaus das „T“. Heater steht im Englischen für Heizgerät oder Heizer. Passt zum Theater, oder!? Beim Bahnhof „Jena West“ flog das „W“ weg. Die Lateiner denken bei „est“ an „ist“ oder „heißt“ und fragen sich: Ja, was nun? Die Franzosen aber erst! In ihrer Sprache steht „Est“ für „Ost“. Pardon, liebe Touristen.

Und ob mehr Leute in Jena studieren, hieße die Uni nicht „Schiller“, sondern „Chiller“? Bei Schott haben wir uns die Schote geleistet, ein „t“ wegzulassen. Die Schot ist ein Bedien-Seil beim Segeln. Liebe Firma Schott, allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

Eine Fahne an der Schottvilla. Foto: Thomas Stridde

Jens-Fietje Dwars, Chefredakteur der Jenaer Literaturzeitschrift „Palmbaum“, betrachtet das Buchstaben-Weglassen als „gängige Methode in allen Schreibwerkstätten“. Das sei eine Gymnastik und wecke die Phantasie. Dieses Spiel sei „völlig okay“, sagte Dwars. „Es wird nervig, wenn man’s übertreibt.“