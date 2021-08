Jena. Versteigerung in Jena. Anfangsgebote zwischen 10 und 150 Euro

Damen- und Herrenräder, Mountainbikes, Kinderräder: Die ÜAG gGmbH Jena lädt nach längerer Pause wieder zu einer öffentlichen Versteigerung von Fundrädern ein. Sie findet am Freitag, 24. September, ab 13 Uhr auf dem Hof der ÜAG (Bereich Arbeit) in der Straße Am Steinbach 15 statt. Die Anfangsgebote liegen zwischen 10 und 150 Euro. Die Räder können ab 12.30 Uhr besichtigt werden. Interessierte sind herzlich zur Auktion eingeladen.