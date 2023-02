Über 15.000 Besucher bei Messe „Jena 2023“

Jena. Die Messe „Jena 2023 – Bauen-Wohnen-Energie“ hat die Erwartungen der Veranstalter übertroffen. Die Besucher interessierten sich besonders für einen Themenbereich.

„Irre“ – so lautet das Fazit von Christiane Längle für die Messe „Jena 2023 – Bauen-Wohnen-Energie“. Wie die Veranstalterin von Messe-Konzept Thüringen sagt, hat die Messe beim Comeback nach coronabedingter Zwangspause „sämtliche Erwartungen übertroffen.“ Die etwa 250 Aussteller und die insgesamt knapp über 15.000 Besucherinnen und Besucher seien „begeistert“ gewesen.

Von Krisenstimmung sei bei den Ausstellern nichts zu merken gewesen. „Die Lage in der Wirtschaft ist gerade nicht einfach, aber die Firmen können damit umgehen“, sagt Längle. Da sei es wohltuend gewesen, „dass die Leute nicht einfach nur durchgegangen sind, sondern sich haben beraten lassen. Wir haben viele junge Leute mit Kindern erlebt, die ein Haus neu bauen oder ein altes sanieren möchten. Zudem Menschen über 50 oder 60 Jahre, die schon länger ein Eigenheim haben und dieses nun renovieren möchten“, sagt Längle.

So hätten am Ende der von Freitag bis Sonntag in der Sparkassen-Arena laufenden Messe viele Firmen neue Aufträge zu verbuchen gehabt. Manch Standbetreiber habe sogar Stimmprobleme bekommen, weil so viele Gespräche geführt wurden.

Bessere Infrastruktur gefordert

Auch die angebotenen Fachvorträge hätten teils über 100 Menschen verfolgt. Nachdem in den Vor-Corona-Jahren insbesondere das Thema Einbruchsschutz gefragt gewesen war, seien es diesmal Themen aus dem Energiebereich wie Photovoltaik, energetische Sanierung, Wärmepumpen, aber auch Wasserenthärtung und Kleinkläranlagen gewesen.

Längle wünscht sich deshalb, dass die Politik in Jena und Umgebung das Interesse der Menschen an einem effizienten und schonenden Umgang mit Energieressourcen aufgreift. Dazu zähle vor allem ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in ländlichen Gebieten. „Junge Leute wollen weiterhin auf dem Land bauen und würden sich gerne in den Zug setzen, um beispielsweise nach Jena zum Arbeiten zu fahren. Oder brauchen schnelles Internet für das Homeoffice“, sagt Längle.

Steaks und Solaranlagen: Jena-Messe lädt zum Genießen und Planen ein