Über 200.000 Bratwürste beim Jenaer Stadtjubiläum

„Ich bin sprachlos.“ Mit diesen Worten trat Herbert Brauns am Donnerstagabend vor das Publikum. Mit solch einem Interesse für seinen Vortrag mit dem Film über die Festwoche von 1986 zum 750-jährigen Bestehen Jenas hatte er nicht gerechnet: Die Rathausdiele war rappelvoll, einige mussten auf den hinteren Tischen sitzen, manche sogar stehen, und gut 50 Interessierte fanden gar kein Einlass mehr. Aber sie haben Aussichten, den Film über das Stadtjubiläum doch noch sehen zu können. Es soll Anfang Februar, wenn das ARD-Archiv in Berlin grünes Licht gibt, eine zweite Veranstaltung geben, über die unsere Zeitung rechtzeitig informieren wird.

Volle Rathausdiele zum Vortrag Foto: Michael Groß

Der Film des DDR-Fernsehens, der nie gesendet oder öffentlich gezeigt worden war, erlebte also nun seine Uraufführung. Viele Besucher waren gespannt, ob sie sich vielleicht im Film wiedererkennen. Bei Conrad Linde hat es leider nicht geklappt. Er war beim Festumzug am 7. Oktober 1986 als Mitwirkender dabei. „Damals war ich Lehrer an der Westschule und gehörte zur Mannschaft, die auf einem Umzugswagen ein Schulklassenzimmer um 1900 darstellte. So konnte ich leider nichts vom Umzug sehen, weil ich ja mitfahren musste.“ Für Werner Müller war es ein tolles Wiedersehen mit all dem, für das er als Mitglied des Vorbereitungsstabes gesorgt hatte. Er hat vieles von damals gesammelt, auch Zeitungsausschnitte mit den Berichten von der Festwoche. Bei Jutta Clemens war es vor allem die Erinnerung daran, dass in Neulobeda plötzlich ein Wagen durchfuhr, auf dem frische Brötchen zum Stadtjubiläum kostenlos verteilt wurden. Und Marion Hippius erinnert sich noch daran, dass ihre Kinder, mit denen sie dem Festumzug zuschaute, total begeistert waren. Es sei damals vieles möglich gewesen, was es sonst nicht gegeben habe. Auch Robert Heyne, langjähriger Chef der Arbeitsgemeinschaft 1806, war gekommen. Ihm ist es unvergesslich geblieben, dass er als Darsteller der Schlacht von 1806 teilgenommen hatte, damals noch als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Völkerschlacht Leipzig.

Sage und schreibe 203.000 Bratwürste sollen in der Festwoche zum 750-jährigen Bestehen Jenas im Oktober 1986 verkauft worden sein. Die Mangelgesellschaft der DDR war offenbar doch zu Höchstleistungen in der Lage. Das war freilich nur einer der interessanten Fakten, die der Film des DDR-Fernsehens verriet. Zu sehen waren viele Bilder des Festumzuges, der 5000 Mitwirkende vereinte und auch noch über fünf Kilometer lang gewesen sein soll.

Einer der vielen Wagen im langen Festumzug zur 750-Jahrfeier Foto: Archiv Redaktion

Herbert Brauns, Initiator dieser Veranstaltung des Heimatvereins „Die Burgauer“, wusste den Abend auch mit manchem Schnerzchen aus seinem Erleben zu bereichern. Zum Beispiel, habe er einen Riesenpacken Programme noch mal in fünffacher Ausfertigung – damals mit Blaupapier – neu schreiben müssen, weil ihm der damalige OB Walter Windrich das Wort Gulaschkanone durchgestrichen und durch Feldküche ersetzt habe. Auch ein Anruf beim VEB Taxi zur Bestellung einer Gütertaxe, um einen drei Meter langen Zwiebelzopf von Heldrungen nach Jena zu transportieren, war schwierig. Die Taxileute glaubten zunächst, Brauns wolle sie veralbern, weil der für einen Zwiebelzopf einen Transporter haben wollte. Doch als sie erfuhren, dass der drei Meter lang ist, übernahmen sie den Auftrag.

Man habe gesehen, mit welcher Freude und welchem Enthusiasmus die Leute damals bei der Sache gewesen seien, sagte eine ältere Dame nach der Veranstaltung. Freilich waren manche Formulierungen und Propaganda-Szenen im Film etwas dick aufgetragen. Doch die meisten Besucher waren aus der Altersklasse, die jene Zeit gut einzuordnen wusste. Und dass jenes Stadtjubiläum heute zutiefst umstritten ist, weil die wissenschaftlichen Belege für das gefeierte Jahr 1236 fehlen, störte an dem Abend auch niemanden.