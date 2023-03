Über das Alter, den Klimawandel, Senf und Medikamente aus Bakterien

Die am Beutenberg ansässige Wacker Biotech GmbH bietet 21 Interessierten Einblicke in die Arbeitswelt der Biotechnologie.

Jena. Anmeldungen zum „Forsche Schüler Tag“ am Jenaer Beutenberg-Campus sind jetzt möglich.

Beim „Forsche Schüler Tag“ am Donnerstag, 27. April, haben Interessierte ab der 8. Klasse die Möglichkeit, einen Tag lang auf dem Beutenberg-Campus Wissenschaft „auszuprobieren“. Dabei können sie aus einem vielseitigen physikalisch und lebenswissenschaftlich ausgerichteten Angebot der teilnehmenden Institute auswählen. Fünf Institute und die Wacker Biotech GmbH bieten unter anderem Schnupperworkshops an, bei denen die Schülerinnen und Schüler selbst experimentieren können.

Die Veranstaltung endet mit einem Abschlussvortrag von Peter Zipfel, Vorstandsvorsitzender des Beutenberg-Campus Jena e.V., zum Thema: „Schulzeit vorbei – jetzt geht das Leben los! – Tipps und Ideen, wie es weitergehen kann“.

160 Plätze stehen zur Verfügung

Der „Forsche Schüler Tag“ findet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Insgesamt ließen sich hier schon mehr als 1300 interessierte Schülerinnen und Schüler aus ganz Thüringen von Forschung und Wissenschaft unter dem Leitgedanken „Lebenswissenschaften und Physik“ begeistern. In diesem Jahr werden wieder über 160 Plätze zum Schnuppern zur Verfügung stehen.

Das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (HKI) biete eine aufregende „Entdeckungsreise in die Welt der Mikroorganismen und Naturstoffe“ an. Die Teilnehmenden erleben unter anderem, wie man Wirkstoffe aus Mikroben gewinnt, wie kleine Strukturen mit Fluoreszenzfarbstoffen sichtbar gemacht werden können und wie Mikroskopie und künstliche Intelligenz (KI) helfen können. Das Programm des Leibniz-Instituts für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) steht ganz im Zeichen des gesunden Alterns. Hier werden unter anderem Vorträge, Videos und Mitmachaktionen angeboten. Im Max-Planck-Institut für Biogeochemie (MPI-BGC) beginnt der „Forsche Schüler Tag“ mit einem Vortrag zum Thema „Klimawandel“. Im Max-Planck-Institut für chemische Ökologie (MPI-CE) entdecken die Schülerinnen und Schüler, wie sich Pflanzen und Insekten über chemische Signale verständigen und erfahren, warum der Senf so scharf schmeckt. Und physikalisch interessierte Jungen und Mädchen sind im Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF richtig.

In diesem Jahr beteiligt sich die am Beutenberg ansässige Firma Wacker Biotech GmbH zum ersten Mal am „Forsche Schüler Tag“. Sie vermittelt einen Einblick darüber, wie die Arbeit im Bereich Biotechnologie aussehen kann und wie man aus Bakterien Medikamente gewinnt.

Alle interessierten Mädchen und Jungen ab der 8. Klasse können sich im Internet über das lokale Angebot am Beutenberg unter www.beutenberg.de informieren und sich dort auch direkt bis Dienstag, den 25. April, anmelden beziehungsweise sich durch ihre Erziehungsberechtigten anmelden lassen, sofern sie noch keine 16 Jahre alt sind.