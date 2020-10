Über die Liebe eines Frauenprießnitzers zu alten Apfelbäumen

Normalerweise hätte Jörg-Uwe Weber in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um Kisten voller reifer Äpfel von seiner Streuobstwiese beim Dorf zu transportieren, um aus Roter Sternrenette, Goldparmäne oder James Grieve dann in der eigenen Presse leckeren Apfelsaft zu machen. Doch die Saftpresse hat der Frauenprießnitzer in diesem Herbst schon eingemottet. „Nur von fünf, sechs Bäumen habe ich eine nennenswerte Menge Früchte geerntet, so dass sich das Saftmachen lohnte“, berichtet er. Und das will etwas heißen, denn Weber nennt nicht nur ein Dutzend Obstbäume sein eigen, sondern mehr als 150.

Selbst verkümmerte über 100 Jahre alte Apfel-Bäume bringt Jörg-Uwe Weber dazu, eine neue Krone auszubilden, Blüten anzusetzen und vielleicht im nächsten Jahr Äpfel zu tragen. Foto: Angelika Schimmel