Über Zigarillos und Zellophan-Zipfelmützen in der Jenaer Kulturarena

Jena. Arena-Tagebuch: Wie man mit Rauchern und Regen umgehen sollte

Tja, diese Hemmung, Leute anzusprechen, die ein gewisses Maß Rücksichtslosigkeit erkennen lassen! Darüber muss der Tagebuch-Schreiber sich diesmal selbstkritisch äußern.

Beim Konzert mit dem irischen Sänger und Gitarristen Glen Hansard kam am Mittwoch so einiges zusammen: feine Musik, gute Besucher-Auslastung bei 2600 verkauften Tickets, miserables --man könnte sagen: irisches Wetter, zwischendurch ein Regenbogen.

Und: Der Autor saß mit seiner Frau auf der Zuschauertribüne. Auf dem Platz daneben ein Herr, der wie fast alle Gäste notgedrungen ein Regencape übergezogen hatte. Trotz der Zellophan-Zipfelmütze bekam er es hin, ein Zigarillo nach dem anderen zu qualmen. In der Reihe davor saßen zudem zwei Herren, die sich immer wieder je eine Zigarette ansteckten. Für das ge- und bald entnervte Nichtraucher-Ehepaar war es auf den eng gefüllten Rängen natürlich schier unmöglich auszuweichen. Im Stehplatz-Bereich wäre das anders gewesen. Also: Qualm auffällig zurückpusten, also betont husten, also immer mal ein „Ekelhaft!“ grummeln. Die stille Hoffnung, dass andere Betroffene sich deutlicher empören: Fehlanzeige!

Bitte um Rücksichtnahme

Arena-Sprecherin Anna Fuhlbrügge sagte auf Anfrage, in der Veranstaltungsordnung würden Raucher um Rücksichtnahme gebeten. Ein Rauch-Verbot sei indes schwierig bei einem Open-air-Festival.

Wichtige Regen-Erfahrung für Sitz-Gäste: Die Rückseite des Capes zieht man über die Rückenlehne des Sitzes drüber. Bei Dauer-Regen – der Autor weiß, wovon er spricht – hat man sonst bei Konzert-Ende eindeutig ein Eingepullert-Gefühl. Um die 120 Einfach-Capes (Stück 1 Euro) wurden laut Anna Fuhlbrügge am Mittwoch verkauft. Beim einen oder anderen Regenkonzert zuvor seien es je 400 bis 500 gewesen. Die Leute seien jetzt wohl besser gewappnet.