Ukraine-Krieg löst Sorgen und Ängste in Jena aus

Jena. Ukrainer in Jena ringen mit den Tränen bei einer Kundgebung auf dem Holzmarkt. Jena-Erlanger Erklärung ruft zum Frieden auf.

Der Krieg in der Ukraine beunruhigt viele Jenaer in höchstem Maße. Menschen, die Familie und Freunde in der Ukraine haben, fanden sich gestern auf dem Jenaer Holzmarkt ein. Mit ihnen waren Deutsche, die ihr Mitgefühl ausdrückten. Die Stadtkirche öffnet zu Friedensgebeten und in einem „Jenaer und Erlanger Friedensappell“ unterschreiben Menschen über Parteigrenzen hinweg.

Lisa Shcherbakova war für das Studium aus der Ukraine nach Jena gekommen. Gestern war sie eine Rednerin bei der Kundgebung auf dem Holzmarkt. Sie musste mit den Tränen kämpfen, als sie das Wort an ihre Zuhörer richtete. Sie sagte: „Ich bin stolz, dass mein Land bis zum Ende die europäischen Werte nicht aufgibt.“ Was der jungen Frau am meisten zu schaffen machte, war, dass sie immer das Gefühl hatte, der Krieg sei weit weg; in Syrien oder anderswo. Und nun treffe er ihre Familie. Kommilitone Valerii Shkuropat appellierte an die Politik, jetzt die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, damit nicht morgen die baltischen Republiken die nächsten angegriffenen Länder seien.

Karin Kaschuba, Torsten Wolf und Alt-OB Albrecht Schröter (am Handy zugeschaltet) bei der Vorstellung der Jenaer und Erlanger Erklärung für Frieden. Foto: Thomas Beier

Die Kundgebung hatte mit einer Schweigeminute und dem Abspielen der ukrainischen Nationalhymne begonnen. Neben der Sorge um ihre Verwandten herrsche auch Wut und Frust darüber, dass es im 21. Jahrhundert dazu kommen könne, dass ein europäisches Land angegriffen wird.

Ein „Jenaer und Erlanger Friedensappell“ wurde von Alt-Oberbürgermeister Albrecht Schröter sowie Karin Kaschuba und Torsten Wolf auf den Weg gebracht. Letztere betonten, hier nicht als Landtagsabgeordnete, sondern als Personen zu handeln. 60 Menschen haben den Appell bereits nach einem Tag unterschrieben, darunter Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik und seine beiden Vorgänger aus der Jenaer Partnerstadt. Der Appell soll heute bei „Open Petition“ zu finden sein.

Jena-Erlanger Friedensappell

„Wir fordern den sofortigen Stopp der Angriffe auf die Ukraine und den Rückzug aller russischen Truppen von deren Territorium“, heißt die zentrale Forderung. Um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen, müsse es einen fairen Ausgleich der Interessen aller am Konflikt Beteiligten bzw. vom Konflikt direkt Betroffenen geben.

Karin Kaschuba schilderte, dass sie zu der ersten Generation gehöre, die nie einen Krieg erlebt habe. Die Hoffnung, nie wieder Krieg erleiden zu müssen, sei von älteren Menschen immer wieder an folgende Generationen übermittelt worden.

Bereits während des Mittagsgebetes lagen Blumen an der Stadtkirche. Foto: Thomas Beier

Stadtentwicklungsausschuss-Chef Guntram Wothly sagte der Zeitung, dass der Krieg in der Ukraine auch viele Entwicklungen einer auf Internationalität ausgerichteten Stadt wie Jena gefährdet. Er schilderte, wie er als Lehrer von Schülern gefragt wurde, warum Putin die Ukraine angegriffen hat. Dies zu erklären, falle ihm wie wohl den meisten Erwachsenen schwer.

Die Jenaer Stadtverwaltungsspitze zeigte sich bestürzt. „Unsere vollste Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine und den ukrainischen Bürgern in unserer Stadt“, teilten OB Thomas Nitzsche sowie die Dezernenten Christian Gerlitz, Benjamin Koppe und Eberhard Hertzsch mit. Den Bruch Russlands mit der freiheitlich-demokratischen Ordnung verurteilten sie scharf.

An der Stadtkirche soll es am Freitag um 16 Uhr eine Friedenskundgebung geben, an der neben dem aktuellen Oberbürgermeister auch seine beiden Vorgänger teilnehmen. Das Friedensgebet mit Superintendent Sebastian Neuß beginnt um 18 Uhr.