Ukrainer geben alten Laptops eine neue Chance

Jena. Das Computer Recycling Projekt Jena will einen Beitrag zur nachhaltiger Digitalisierung leisten. Die Initiatoren stammen aus der Ukraine.

Viele alte Computer, Laptops und Smartphones werden weggeworfen oder fristen ihr Dasein vergessen in Regalen oder Kellern. Dmytro Taukchi, Pavlo Rybolovliev und Siegbert Bendik sehen darin eine Chance. Die Geflüchteten aus der Ukraine wollen ausrangierten Elektrogeräten ein neues Leben verleihen und somit einen Beitrag zu nachhaltiger Digitalisierung leisten.

Die Computerwissenschaftler und Elektrotechniker leben seit einem Jahr in Jena. Sie engagieren sich bereits in Reparier-Cafés und der Computer-Selbsthilfewerkstatt der Magdelstube. Nachdem die Bürgerstiftung Jena ihnen bei der Konzepterstellung für eine eigene Computer- Recycling-Werkstatt helfen konnte, musste ein geeigneter Raum gefunden werden- ein Ort, für Gerätelagerung und –reparatur sowie als Selbsthilfewerkstatt für die Gemeinschaft. In der Mühlenstraße können die drei nun zunächst für ein Jahr ihr Werkstattmodell testen.

Das Computer Recycling Projekt Jena nimmt vor allem Computer und Laptops mit oder ohne Defekt, und Zubehör als Spenden entgegen. Die recycelten Geräte werden verschenkt oder gegen einen symbolischen Betrag abgegeben. Kunden können Privatpersonen mit niedrigem Einkommen und gemeinnützige Vereine sein. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Jena und Browary (Ukraine) werden auch einige Computer und Laptops für Ukrainer, die aus zerstörten und besetzten Gebieten nach Browary umgesiedelt wurden, angeboten.

Kontakt bei Fragen und Interesse an dem Projekt: taukchi@gmail.com