Ukrainer halten Mahnwache in Jena: Die Schuhe der getöteten Kinder

Jena. Spendengelder sollen Verein helfen, der traumatisierte Angehörige betreut

Ein bedrückendes Symbol als Mahnwache und als Begleitbild der Jenaer Ostermarsch-Veranstaltung am Sonnabend: Die „Initiative Ukrainer in Jena“ und der Verein Ukrainischer Landleute in Thüringen hatten am Nonnenplan, Eingang Löbderstraße, mit gebrauchten Kinderschuhen ein großes Geviert gebildet. Die Schuhe sollten Sinnbilder sein für die im russischen Angriffskrieg zu Tode gekommenen Kinder.

Wahre Zahl wohl größer

Zudem wurde um Spenden gebeten für einen Verein, der in der Ukraine Eltern, Geschwistern und weiteren Angehörigen von getöteten Kindern psychologische Unterstützung gibt, berichtete die aus Kiew stammende Olena Nosovska (25), die derzeit an der Friedrich-Schiller-Universität als Doktorandin tätig ist. Sie verwies auf die am Mahnwachenstand drapierte „467“ – die amtlich vermeldete Zahl der im Krieg getöteten Kinder als eine Angabe in Digitalform, was die womöglich noch fällige Steigerung der Zahl versinnbildlicht. „Man weiß ja gar nicht genau, wie viele Kinder wirklich zu den Todesopfern gehören“, sagte Olena Nosovska. Denke man etwa an Mariupol, wo am 16. März 2022 russische Bomben ein mit Kindern besetztes Theater zerstörten, könne die wahre Zahl derzeit gar nicht ermittelt werden, weil das Gebiet russisch besetzt ist.

Und wie schaut Olena Nosovska auf die 30 Meter entfernt auf dem Holzmarkt erhobenen Jenaer Ostermarsch-Forderungen wie „Frieden schaffen ohne Waffen“ und „Ende der Waffenlieferung in die Ukraine – jetzt“? „Waffenlieferung ist nicht das Ding, das den Krieg verlängert, sondern die russische Aggression“, sagte die junge Frau.