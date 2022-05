Ukrainer in Jena sagen Danke mit einer Aufräumaktion

Etwa 50 ukrainische Flüchtlinge trafen sich am Dienstag an der Leutra zu einem Arbeitseinsatz. Der Lommerweg wurde dabei von Müll und Unrat befreit.

Jena. Ukrainische Flüchtlinge möchten sich für die Hilfsbereitschaft der Jenaer bedanken und ziehen dafür die Plastikhandschuhe an.

Etwa 50 ukrainische Flüchtlinge trafen sich am Dienstag an der Leutra zu einem Arbeitseinsatz. Der Lommerweg wurde dabei – angefangen beim Spielplatz nahe der Papiermühle bis hin zur Innenstadt – von Müll und Unrat befreit.

„Die Ukrainer wollen damit Danke sagen an all die lieben Jenaer, die uns unterstützt haben und uns auch bei sich zu Hause aufgenommen haben“, sagt Munara Abdyvasieva, die seit vielen Jahren in Jena lebt und als ehrenamtliche Helferin die Flüchtlingsgemeinde unterstützt. Sie hat auf Bitten der Geflüchteten auch den Arbeitseinsatz an der Leutra organisiert.