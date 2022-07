Ukrainische Flüchtlinge zieht es besonders stark nach Jena

Ukrainische Kinder aus Jena im sächsischen Freizeitpark Plohn. Die Mädchen und Jungen nehmen teil am Sommercamp der Jenoptik AG in Johanngeorgenstadt.

Jena. 1500 Menschen aus dem angegriffenen Land befinden sich in der Stadt. Das größte Problem ist die Wohnunterbringung.

Fünf Monate Krieg. Das sind auch fünf Monate der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge in dieser Stadt. Barbara Albrethsen-Keck hat dazu als Vorsitzende der Bürgerstiftung Jena viele kleine Erfolgsgeschichten parat, zumal die Stiftung in der Stadt als Scharnier der Betreuungsarbeit fungiert. Besonders hat sich Barbara Albrethsen-Keck zum Beispiel gefreut über die Jenoptik AG. Der Tech-Konzern hat für je 20 Mitarbeiter-Kinder zwei Sommercamps in Johanngeorgenstadt im Erzgebirge organisiert und zusätzlich jeweils zehn geflüchteten Kindern aus der Ukraine den dortigen Ferienaufenthalt ermöglicht. Um die Teilnahme-Akquise bei den ukrainischen Familien und die Koordination kümmerte sich die Stiftung.

Anfragen aus Berlin

Das größte Problem nach den fünf Monaten ist aus Sicht der Stiftungsvorsitzenden der Mangel an Wohnraum für die Flüchtlinge. Etwa 1500 Menschen sind nach der Flucht aus der Ukraine aktuell in Jena angelandet. Über die Hotline der Stiftung gebe es zudem vermehrt Anfragen von Familien, die außerhalb der Stadt Quartier haben, aber nach Jena kommen wollen. Auch anrufenden Helfern aus Berlin, wo die meisten Flüchtlinge zuerst ankommen, könne man kaum mehr helfen. Barbara Albrethsen-Keck weiß um das Problem, dass für mögliche neue Gemeinschaftsunterkünfte kein Personal und kein Betreiber mehr verfügbar seien. Andererseits: In den Fällen der privaten Unterbringungen sind alle Beteiligten nun nicht selten ein wenig erschöpft, wird für die Untermieter eine richtige eigene Wohnung gesucht. Die eigene Wohnung ist nach Beschreibung von Barbara Albrethsen-Keck aber auch das Ziel vieler Ukrainer, die etliche Wochen in der Gemeinschaftsunterkunft hinter sich haben. Oben drauf komme, dass Geflüchtete aus anderen Ländern das Empfinden hätten, Ukrainer würden bei der Wohnvermittlung Vorfahrt haben. Sie wisse aber, dass Jenas größter Vermieter Jenawohnen sich bemühe, Ukrainer nicht etwa zu bevorzugen.

Interessenten-Liste bei Jenawohnen

Jenawohnen-Sprecher Gunnar Poschmann sagte, dass sein Unternehmen pro Monat etwa 15 Wohnungen an ukrainische Familien und somit in der Summe an 200 Menschen vergeben habe. 200 stünden noch auf einer Interessenten-Liste. Natürlich sei im Bestand (14.000 Wohnungen) bei zehn Prozent Fluktuation auch für Flüchtlinge „nicht alles ausgereizt“. Ein Potenzial stellen aus Poschmanns Erfahrung aber auch jene privaten Vermieter dar, die neu untervermieten, wenn „ihre“ ersten ukrainischen Gäste nun eine eigene Wohnung bekommen haben. „Und viele Privataktivitäten sind doch auch gar nicht so genau erfasst.“

Riesenaufwand für ein Jahr?

Und noch mehr ehemalige Uni-Innenstadt-Kliniken als Gemeinschaftsunterkünfte? – Rathaussprecher Kristian Philler merkte dazu an, dass sich die ehemalige Frauenklinik (Bachstraße) zwar „noch in einem überschaubaren Kostenrahmen“ aktivieren ließ. Aber die HNO und die Orologie (Am Steiger, Lessingstraße), die noch leer stehen? Vor allem die Sanitärtrakte zu renovieren, sei ein Riesenaufwand. „Man muss fragen: Macht man das für ein Jahr?“

Rückgang bei Lebensmittelspenden

Die Jenaer Tafel und die Verteilung von Lebensmitteln an Menschen in Not: Wenn die Zahl der Bedürftigen in den letzten Monaten „geringfügig“ zugenommen habe, dann sei der Anstieg nicht auf Ukrainer beschränkt, so gab der stellvertretende Vereinsvorsitzende Manfred Müller zu verstehen. Über 450 Familien – davon 50 bis 60 aus der Ukraine – und somit insgesamt über 1000 Personen würden aktuell versorgt, davon 20 bis 25 Prozent aus dem Mittleren Osten, je 10 Prozent aus den GUS-Staaten und aus der Ukraine. Mehr als 100 Familien stünden auf einer Warteliste. „Viel mehr macht uns die fette Inflation zu schaffen“, sagte Manfred Müller. Dabei drohe noch stärkerer Bedarfszuwachs unter den eingesessenen „Abgehängten der Leistungsgesellschaft“, insbesondere Frauen im Rentenalter und jungen alleinstehenden Müttern. Große Sorgen bereite zudem der Rückgang bei Lebensmittelspenden. Vielleicht rühre dieser Trend her von einem schärferen Kalkül der Händler. „Das ist unsere Erklärung.“ Am härtesten treffe aber das Plus von 60 Cent pro Liter Sprit – macht bei vier Tafel-Fahrzeugen 6000 bis 7000 Euro Mehrkosten im Jahr. Und überdies noch – mindestens – die Verdopplung der Heizkosten. Dagegen stehe, wie Müller sagte, dass die Helfer der „Tafel“ allesamt „hoffnungslos idealistisch“ seien.



ZUR SACHE: Ukrainische Flüchtlinge in Zahlen und Fakten

Angekommen: 1500 Personen sind angemeldet und im Zentralregister erfasst. Alle Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt sind vollständig belegt. Die Turnhalle Göschwitz wird hergerichtet und soll vom 1. August an verfügbar sein. Ein Mietvertrag zu einem Gebäude in der Karl-Günther-Straße wurde geschlossen.

Altersstruktur: 144 Kinder bis zum Alter von 6 Jahren, 286 Kinder von 7 bis 16; 167 Personen im Alter von 17 bis 25; 654 von 26 bis 65; 112 über 65 Jahre.

Schule und Kita: 57 Kinder sind in Kindergärten, 186 in Schulen aufgenommen.

Sprache lernen:

Der Verein Kindersprachbrücke bietet in den Sommerferien den Kurs „Deutsch mit Spaß“ an für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren.

Die Volkshochschule veranstaltet Kurse auf unterschiedlichen Niveau-Stufen. Das Zentrum für Kultur, Begegnung und Sport „Kubus“ in Lobeda-West hat noch freie Kapazität für Freizeitaktivitäten.