Ukrainischer Knabenchor gastiert in der Stadtkirche von Jena

Jena. Der Knabenchor der Jenaer Philharmonie gibt ein Konzert gemeinsam mit dem Akademischen Knaben- und Männerchor „Dudaryk“ aus der Westukraine.

Der Nationale Akademische Knaben- und Männerchor „Dudaryk“ aus Lviv (Lemberg) in der Westukraine gastiert auf seiner Deutschland-Tour am Dienstag, 23. Mai, ab 18 Uhr in der Stadtkirche St. Michael. Hier werden die 55 Knaben und jungen Männer des einzigen professionellen Knabenchores in der Ukraine gemeinsam mit dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie zu hören sein, dessen Gäste sie vom 23. bis 25. Mai sind. Die Gastspielreise führt den Dudaryk-Chor auch nach Erfurt, Gardeleben, Göttingen, Heiligenstadt, Havelberg und Magdeburg.

Für den Knabenchor der Jenaer Philharmonie wird es der erste Austausch mit einem Gastchor nach pandemiebedingter Pause der Reihe „Knabenchor meets friends“ – und zugleich das erste Treffen mit einem ukrainischen Chor.

Einer der besten Chöre in der Ukraine

Gegründet 1971 und mit dem Ziel, das musikalische ukrainische Erbe zu pflegen und auch weltweit bekannt zu machen, avancierte der Dudaryk-Chor rasch zu einem der besten Chöre in der Ukraine – trotz strenger Zensur ukrainischer Inhalte. In den 70er- und 80-er Jahren bereiste er fast sämtliche Republiken der Sowjetunion und erfuhr beim Publikum viel positive Resonanz. Seit der ukrainischen Unabhängigkeit folgten Tourneen in viele europäische Länder. Zu den Highlights der 52-jährigen Geschichte zählen Konzerte in der Carnegie Hall in New York oder der Kathedrale Notre-Dame de Paris.

Heute prägen die europäische klassische Musik, geistliche Werke verschiedener Epochen und Komponisten sowie Volkslieder das vielseitigen Repertoire. Das gemeinsame Konzert in der Jenaer Stadtkirche wird geleitet von Dmytro Katsal und Chordirektorin Berit Walther.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen und kommen der Unterstützung der Ukraine zugute.