Der Jenaer Musiklehrer Philipp Schäffler bietet einen Ukulele-Kurs im Internet an. Nun will er einen Weltrekord aufstellen.

Ukulele-Ensemble aus Jena unternimmt Weltrekordversuch

Seit Beginn der Corona-Krise läuft die Aktion „Jena und die Welt lernen Ukulele“. Mit Hilfe der Ukulele-Tutorials des Jenaer Musikpädagogen Philipp Schäffler lernt jeder Teilnehmende individuell fünf Songs, die abschließend in einem gemeinsamen Konzert gespielt werden. Bereits zu vier Songs wurde ein sogenanntes Playalong erstellt. Das fünfte Playalong soll nun als Weltrekordversuch dienen.

Bei den sogenannte Playalongs handelt es sich um Videos, zu denen man die erlernten Stücke spielt und sich so im Zusammenspiel übt. Für das Playalong-Finale zum Song Hotline Bling des kanadischen Rappers Drake, das jedoch in der Version von Billie Eilish gespielt wird, soll nun ein vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) anerkannter Versuch gestartet werden: Alle Musikerinnen und Musiker, die sich während der Corona-Krise das Ukulelespiel beigebracht haben oder dies schon länger tun, sind aufgerufen, die Begleitung des Songs aufzunehmen. Daraus wird dann das Playalong erstellt und online veröffentlicht.

1321 Musiker müssen zusammen spielen

Wenn es gelingt, die Vorgabe des RID zu erfüllen, mindestens 1321 Ukulele-Spieler in einem gemeinsam gespielten Song zu vereinen, wird der Weltrekord für das „größte virtuell spielende Ukulelen-Ensemble“ erzielt, so Schäffler. Bis zum 1. Juli könnten die Videos in einen Dropbox-Ordner hochgeladen werden. Am 11. Juli wird dann das Ergebnis verkündet.

Alle relevanten Informationen, wie beispielsweise die Aufnahmen für den Weltrekordversuch realisiert werden sollen, finden sich auf dem YouTube-Kanal von Philipp Schäffler.

