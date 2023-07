Um zwei Ecken zu Bosse in der Jenaer Kulturarena

Die Schlange am Einlass zum Kulturarena-Gelände: Sie reichte am Freitag noch ein ganzes Stück weiter nach links und rechts.

Jena. Viele hofften auf gute Plätze und die „Schönste Zeit“ beim ausverkauften Konzert

Schlangen hat Jena in letzter Zeit so einige gesehen. Die am Einlass zum Bosse-Konzert setzte am frühen Freitagabend eine weitere Bestmarke mit 150 Metern. Vom Eingang im Bereich Schillerstraße 5 legte sich die Schlange nämlich in zwei Kurven und endete etwa beim Dürümpoint am Engelplatz. Sie wurde kürzer, als um 18.30 Uhr der Einlass öffnete.

Das Konzert von Axel Bosse gehörte zu den ausverkauften dieser Arena-Saison. Wer in der Schlange stand, hoffte aber nicht auf Restkarten, sondern auf besonders gute Plätze. Alle Jahre wieder wird der sympathische Musiker vom Jenaer Publikum eingefordert. Für viele beginnt dann nämlich die „Schönste Zeit“ der Arena.