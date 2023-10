Umgekehrte Infektionswege: Eisenbergs Imker sorgen sich um ihre Bienen

Eisenberg. Wie kleine Schwärme rund um Eisenberg die gesunden Bienenvölker bedrohen

Seit Mitte September wurden innerhalb von drei Wochen allein im Stadtkern von Eisenberg wöchentlich Bienenschwärme gemeldet und mussten geborgen werden. Eine solche Häufung im Herbst gab es seit mehreren Jahrzehnten hier noch nicht. Es handelte sich dabei jeweils um Problemschwärme, also um kleine Einheiten von etwa 1000 bis 1500 Bienen, die wegen unzureichender Bedingungen in ihren jeweiligen Herkunftsvölkern mit der dortigen Altkönigin abgeschwärmt waren (zu hohe Varroabelastung, Futtermangel, Erkrankung o.ä.).

Solche kleinen Einheiten haben – noch dazu in dieser Jahreszeit – normalerweise keine Überlebenschance. Sie selbst und erst recht ihre Herkunftsvölker erhöhen das Reinfektionsrisiko für alle Bienenvölker im Flugkreis von Eisenberg und der näheren Umgebung, weil der Ansteckungsweg bei Bienenvölkern umgekehrt als bei den uns geläufigen Nutz- bzw. Wildtierrassen verläuft.

Nicht die Kranken stecken die Gesunden an, sondern umgekehrt. Geraden die gesunden, vitalen und findigen Völker sind am meisten gefährdet, denn sie orten am ehesten kranke und geschwächte Einheiten bzw. Bienenvölker ohne legende Königin wie die Herkunftsvölker aller der von den Eisenberger Imkern geborgenen Problemschwärme, überwinden deren schlecht oder gar nicht mehr funktionierende Fluglochwache und nehmen mit den Restvorräten auch die dort vorhandenen Probleme (Krankheiten, Parasiten) mit in ihren heimischen Stock.

Risiko betrifft alle Imker der näheren Umgebung des Flugkreises

Dieses erhöhte Risiko betrifft nicht nur die Mitglieder des Eisenberger Imkervereines, sondern alle Imker von Eisenberg und der näheren Umgebung des Flugkreises.

Aus diesem Grund sind alle Bienenzüchter zum kollegialen Arbeitsgespräch am Donnerstag 26. Oktober, in Eisenberg eingeladen, die in der Kreisstadt und der näheren Umgebung Bienenvölker halten bzw. Standorte von unbetreut lebenden Bienenvölkern kennen.

Der Austausch soll helfen, Erfahrungen und aktuelle Beobachtungen zu schildern und die eigene Aufmerksamkeit zu schärfen, um die eigenen Bienenvölker in der aktuellen Gefährdungslage zu schützen. Sofern Standorte von unbetreut lebenden Bienenvölkern bekannt sind, könnte außerdem durch koordinierte Beobachtung der Flugaktivität (dreimal jährlich) die Problemlage besser eingeschätzt und ggf. sogar die Beteiligung an dem wissenschaftlichen Projekt dazu erwachsen (Online-Meldeplattform des bee-tree-monitoring).

Donnerstag 26. Oktober, 18 Uhr, Asia-Haus Mekong, Steinweg 1, Eisenberg