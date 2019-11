Damit viele Verwaltungsprozesse bald digital bearbeitet werden können, müssen Gemeinden und Städte erst einmal kräftig in Hard- und Software investieren.

Digital ist besser Umlage wird steigen in VG Dornburg-Camburg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umlage wird steigen in VG Dornburg-Camburg

Wenn die Vertreter von zwölf Gemeinden und der Stadt Dornburg-Camburg am Mittwochabend zur Gemeinschaftsversammlung der VG Dornburg-Camburg zusammenkommen, dann geht es auch ums Geld. Beraten wird in dem Gremium unter anderem über die VG-Umlage, die von den Gemeinden pro Kopf für Verwaltungsleistungen bezahlt werden muss. Die Umlage liegt derzeit bei 114 Euro, nachgedacht wird über eine Erhöhung um fünf Euro. Damit läge die Verwaltungs-Umlage immer noch niedriger als im Südlichen Saaletal, wo 123 Euro berappt werden müssen, wie VG-Chef Carl Krumbholz sagte.

Diskutiert werden muss am Mittwoch im Camburger Rathaus auch über die Anforderungen, die die weitere Digitalisierung der Verwaltung mit sich bringt. Zwar wurden für die Kämmerei im letzten Jahr bereits neue Software-Programme angeschafft, doch würden dazu nun Ergänzungstools benötigt, deren Anschaffung rund 23.000 Euro kostet. Zudem sei die Kapazität des bisher genutzten Servers bald ausgeschöpft. Wenn zum Beispiel elektronische Akten eingeführt werden, müsse ein neuer, leistungsfähigerer Server angeschafft werden. „Das Land Thüringen fordert die elektronischen Akten ab 2022, wir würden gern vorher schon testen, was damit geht“, sagte Krumbholz. Im Bereich der Rechnungslegung etwa von Handwerkern, verspreche er sich erhebliche Einsparungen von Zeit und Papier, wenn zum Beispiel die Papierrechnung nicht mehr von Amt zu Amt getragen werden müsse, sondern die verschiedenen Bereiche Zugriff auf die eine digitale Rechnung hätten.

Möglichkeiten, Geld und Aufwand in diesem Bereich zu sparen, wolle er mit anderen Städten und Gemeinden ausloten, die beispielsweise mit der gleichen Verwaltungs-Software arbeiten, kündigte Krumbholz an. Auch darüber werde er mit den Gemeindevertretern reden. AS