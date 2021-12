Umsatzplus von 7,2 Prozent für Industrie im Saale-Holzland

Eisenberg/Erfurt. Industrie im Saale-Holzland beschäftigt 5254 Menschen

Die Industriebranche im Saale-Holzland hat in der Zeit von Januar bis September 2021 einen Umsatz von 743,6 Millionen Euro erwirtschaftet – ein Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 29,5 Prozent des Umsatzes entfielen auf den Export. In den 39 Industriebetrieben arbeiteten in dieser Zeit laut Thüringer Landesamt für Statistik im Schnitt 5254 Beschäftigte (-1,9 Prozent). Die in Thüringen höchsten Umsatzzuwächse der Industrie verzeichnete Jena mit 27,3 Prozent.