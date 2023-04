Umsteigefrei nach Baden-Württemberg: Bahn bestätigt neue Intercity für das Saaletal

Der IC 2063 passiert am Ostermontag auf der Fahrt von Karlsruhe nach Leipzig den Bahnhof in Rudolstadt. Ab Dezember soll der Doppelstock-IC zehnmal täglich in Rudolstadt halten, das damit nach Jahrzehnten in die Reihe der Städte mit Fernverkehrshalt zurückkehrt.

Jena/Leipzig Alle zwei Stunden verkehren ab Dezember Doppelstockzüge mit 462 Sitzplätzen zwischen Leipzig, Nürnberg, Stuttgart und Karlsruhe

Alle zwei Stunden wird künftig ein Doppelstock-Intercity (IC) auf der Strecke der Saalbahn verkehren und damit die bestehende Direktverbindung nach Franken und Baden-Württemberg deutlich ausbauen. Am Freitag bestätigte die Deutsche Bahn entsprechende Informationen dieser Zeitung.

Mit dann insgesamt fünf Fernverkehrszügen pro Tag und Richtung werde der Fernverkehr der Bahn ab Dezember 2023 zu Kernzeiten tagsüber einen zweistündlichen Taktverkehr zwischen Leipzig, Jena und Nürnberg durch das Saaletal anbieten. So verkehren auf dieser Strecke zusätzlich zu einer bereits bestehenden Intercity-Verbindung vier weitere IC-Züge je Richtung. Ab Nürnberg fahren diese Fernverkehrszüge wie bisher umsteigefrei weiter bis Stuttgart und Karlsruhe. In Leipzig haben die Reisenden einen optimalen Anschluss zum ICE nach Berlin.

Saaletal profitiert von Ausweitung des Angebots

Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: „Wir freuen uns, dass insbesondere das Saaletal von der Angebotsausweitung ab Dezember profitiert. Aus vielen Städten geht es dann umsteigefrei in den Südwesten. Mit attraktiven zusätzlichen Verbindungen in modernen Zügen können wir noch mehr Reisende für die umweltfreundliche Schienen gewinnen.“

Die IC-Züge halten in Leipzig, Weißenfels, Naumburg (Saale), Jena (mit Halt in Jena Paradies und Göschwitz), Rudolstadt, Saalfeld, Ludwigsstadt, Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Erlangen und Nürnberg. Rudolstadt und Ludwigsstadt werden dabei neue IC-Halte. Die Schillerstadt kehrt so nach Jahrzehnten in die Reihe der Fernverkehrshalte zurück. Zum Einsatz kommen moderne Intercity 2-Doppelstockzüge mit 462 Sitzplätzen, neun Fahrrad- und zwei Rollstuhlplätzen sowie gastronomischem Service am Platz, heißt es in der Pressemitteilung. Hersteller der Fahrzeuge ist das Bombardier-Nachfolgeunternehmen Alstom.

Passgenauer Anschluss an den ICE nach Berlin in Leipzig

In Leipzig sollen die neuen Züge, deren Lieferung sich wegen technischer probleme verzögert hatte, im Regelfahrplan passgenau Anschluss an die ICE-Verbindung nach bzw. aus Berlin haben. Sie ermöglichen den Reisenden entlang der Saaletalstrecke somit künftig nahezu zweistündlich komfortable Fahrtmöglichkeiten in die Bundeshauptstadt mit nur einem Umstieg. Bestehen bleibt der tägliche ICE zwischen Jena, Leipzig und Berlin sowie das nächtliche IC-Zugpaar im Saaletal zwischen Wien/Passau/Nürnberg und Leipzig/Berlin/Rostock.

Finale Fahrplandaten zu den neuen Zügen sollen der Mitteilung zufolge im Herbst 2023 vorliegen.

