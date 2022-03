Umwelt und Parkplatz: Jena informiert Autofahrer auf einen Blick

Jena. Neue Tafel an der Stadtrodaer Straße in Jena-Lobeda symbolisiert den Zieleinlauf des Fördermittelprojektes „Umweltorientiertes Verkehrsmanagement“

Die Stadt Jena hat am Donnerstag eine Informationstafel zur Anzeige von Verkehrs- und Umweltdaten in Betrieb genommen. Standort ist die Stadtrodaer Straße in Lobeda-Ost.

Seit 2018 werden kontinuierlich die Lichtsignal-Anlagen in Jena für die Erfassung von Verkehrsdaten ausgerüstet. Ein zentraler Rechner wertet diese Daten aus und passt die Ampelschaltungen an. Zusätzlich wurden mehrere Schnittstellen neu entwickelt und ein System zum Verkehrsmanagement aufgebaut, welches am Verkehrslagemodell Prognosen zum Verkehr und zur Verkehrsentwicklung errechnet. Damit soll nach Angaben der Stadt der Verkehr besser fließen und emissionsintensive Fahrzustände vermieden werden. Flankiert wurden diese Maßnahmen durch die Errichtung eines dynamischen Parkleitsystems, welches seit 2020 den Suchverkehr in der Innenstadt eindämmt.

Die Informationstafel zeigt an zentraler Einfahrstelle in der Stadtrodaer Straße, Höhe Salvador-Allende-Platz, Verkehrsinformationen und Umweltdaten an. Foto: Franziska Rode

Ermöglicht wurden diese Projekte durch eine Förderung des Landes Thüringen. Das Umweltministerium steuerte 2,4 Millionen Euro aus Efre-Mitteln bei. Die Stadt Jena gab 2,35 Millionen Euro. Vollständig erneuert oder rekonstruiert wurden 51 Lichtsignalanlagen, 4 größere Anlagen werden noch ertüchtigt, und an einigen kleineren Anlagen werden noch Anpassungen vorgenommen. Über 250 Induktionsschleifen wurden zur Messung im gesamten Stadtgebiet installiert. Die Enthüllung der Tafel sei jetzt der symbolische Zieleinlauf des Fördermittelprojektes „Umweltorientiertes Verkehrsmanagement“ (UVM) gewesen, sagt der Sprecher der Stadt, Kristian Philler.

Die Informationstafel zeigt an zentraler Einfahrstelle in der Stadtrodaer Straße, Höhe Salvador-Allende-Platz, Verkehrsinformationen und Umweltdaten an. Dazu gehörten freie Parkplätze im Stadtgebiet, die Fahrzeit in die Innenstadt anhand der tatsächlichen Verkehrsbelastung, der Luftqualitätsindex, die Temperatur sowie auch besondere Verkehrszustände wie Stau, Sperrungen und aktuelle Umleitungen. Zusätzlich wird auch der gemessene Luftqualitätsindex abgebildet. Dieser errechnet sich aus Kohlenmonoxid, Luftfeuchtigkeit, Schwefelwasserstoff, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid, Ozon, Feinstaub, Luftdruck und Temperatur. Die Werte stammten aus den Messstationen in der Karl-Liebknecht-Straße, Lutherstraße, Magdelstieg und der Hermann-Löns-Straße.