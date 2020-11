Umweltaktivisten besetzen einen weiteren Baum in Jena

Ein neues Baumhaus namens "Paranoia" wurde Dienstagabend in einen anderen Baum im Paradiespark gesetzt.

Jena. Umweltaktivisten haben in Jena zum zweiten Mal einen Baum besetzt. Die sogenannten Climate Climbers solidarisieren sich mit den Protesten in Nordrhein-Westfalen.

In Jena haben Umweltaktivisten zum zweiten Mal einen Baum besetzt. Die sogenannten Climate Climbers haben am Dienstagabend ein Baumhaus aus Paletten gebaut. Vor eineinhalb Wochen wurde die Aktion von der Polizei und mit Hilfe der Feuerwehr beendet.

Die Climate Climbers Jena verstehen ihre Aktion als Solidaritätsbekundung für Umweltaktivisten im Dannenröder Forst und die Aktion „Solitopia – alle Bäume bleiben vom Jugendnetzwerk für politische Aktionen. Das neues Baumhaus namens „Paranoia“ wurde Dienstagabend in einen anderen Baum im Paradiespark gesetzt. „Der schnelle Abriss des letzten Baumhauses war ein Rückschlag, aber wir haben daraus gelernt und das Paraneuer, ein neues Baumhaus im Para, gebaut“, heißt es in einer Stellungnahme.

Aktivisten in Nordrhein-Westfalen wollten Widerstand dagegen leisten, dass der Energiekonzern RWE mit Baumfällungen bei den vom Abriss bedrohten Dörfern Keyenberg und Lützerath beginnt. Auch im Dannenröder Forst haben letzte Woche die Räum- und Rodungsarbeiten begonnen. Für jeden Baum, der gefällt werde, werde ein anderer besetzt, heißt es in der Mitteilung. Für die Climate Climbers sei die Besetzung des Baumes im Paradiespark eine gute Alternative, sich auch in Jena für die Erhaltung des Dannenröder Forstes und der Dörfer im den Tagebau Garzweiler einzusetzen.