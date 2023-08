Fünf PETA-Aktivisten demonstrieren auf dem Holzmarkt in Jena. Eine leicht bekleidete Frau liegt auf einem überdimensionalen Teller und lässt sich mit rotem Saft übergießen.

Umweltprotest mit nackter Frau am Jenaer Holzmarkt

Jena. Tierschutzorganisation appelliert mit Protestaktion an Politik für nachhaltigeren Landwirtschafts- und Ernährungssektor.

Der Holzmarkt hat am Mittwochnachmittag einen skurriler Anblick geboten. Eine leicht bekleidete Frau lag auf einem überdimensionalen Teller nebst Beilagen-Attrappen. Fünf Demonstranten der Tierschutzorganisation „PETA“ appellierten mit der Aktion an die Politik, den Landwirtschafts- und Ernährungssektor nachhaltiger zu gestalten. Mit Protestschildern legten sie den Bürgern eine vegane Ernährung nahe. Tierwirtschaft und Klimaschutz seien nicht miteinander vereinbar, so die Demonstranten. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Protest nicht. Das Geschehen blieb von vorbeigehenden Passanten weitestgehend unbemerkt.