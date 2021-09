Unbekannte attackieren Fußball spielende Jungs auf Bolzplatz in Jena

Die Polizei in Jena fahndet am seit Dienstag unter anderem nach zwei Jugendlichen. (Symbolfoto)

Jena. Zwei Jungs im Alter von elf und zwölf Jahren sind auf einem Bolzplatz in Jena von zwei unbekannten Jugendlichen attackiert worden.

In Jena haben am Dienstagnachmittag auf einem Bolzplatz in der Thebald-Renner-Straße ein Elf- und ein Zwölfjähriger Fußball gespielt. Zwei noch unbekannte ältere Jugendliche kamen hinzu und sollen die beiden Jüngeren aufgefordert haben, den Bolzplatz unverzüglich zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen der Elf- und der Zwölfjährige jedoch nicht nach, woraufhin sich ein verbaler Streit entwickelte, welcher darin gipfelte, dass einer der Jugendlichen seinen Gegenüber am Hals packte und würgte. Der andere Ältere nahm sich noch den Ball, bevor sich beide unerkannt aus dem Staub machten.

Die beiden Jungs erlitten keine schweren Verletzungen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

etwa 18 Jahre alt,

zirka 1,85m groß,

schwarze Haare (an den Seiten kurz, oben länger),

graue Jogginghose

Kapuzenpullover mit Schmetterlingen

Hinweise nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.