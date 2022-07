Unbekannte beschädigen Jugendzentrum in Jena – 3000 Euro Schaden

Jena. Am Dienstag stellte ein Zeuge den Vandalismus an einem Jugendzentrum in Jena fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Am Dienstagvormittag sah ein Zeuge das Ausmaß einer Zerstörungswut an einem Jugendzentrum in Jena. Laut Polizei hatten Unbekannte vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Scheiben des Jugendzentrums in der Hugo-Schrade-Straße beschädigt.

Die Täter hatten offenbar so lange mit Glasflaschen gegen das Gebäude geworfen, bis zwei Fensterscheiben zu Bruch gingen. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt.

