Unbekannte beschmieren Autos in Jena mit verbotenen Symbolen und Beleidigungen

Jena. Seit vergangener Woche sind mehrere Fahrzeuge in der Jenaer Innenstadt verunstaltet worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen Autos in der Jenaer Innenstadt mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei am Donnerstagnachmittag bekannt geworden, dass vier Fahrzeuge in einer Tiefgarage am Carl-Zeiss-Platz verunstaltet worden waren.

Ebenfalls am Donnerstag hinterließen Unbekannte verfassungsfeindliche Symbole sowie Beleidigungen an Autos in der Tiefgarage unter der Holzmarktpassage. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren dort drei Fahrzeuge betroffen.

Ein Zeuge hatte bereits am Sonntagabend drei Fahrzeuge in einer Tiefgarage am Carl-Zeiss-Platz bemerkt, die mit einem Permanentmarker beschmiert worden seien, meldete die Polizei am Montag. Bislang ist nichts über den oder die Täter bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.