Unbekannte sind in ein Restaurant in Jena eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannte brechen in Restaurant am Jenaer Holzmarkt ein

Jena. Die Diebe kamen über eine angrenzende Baustelle in das Restaurant in der Innenstadt.

Unbekannte sind am Wochenende in ein Restaurant am Holzmarkt in Jena eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Zeuge den Einbruch am Montagmorgen.

Der oder die Täter betraten über eine angrenzende Baustelle die Gaststätte und entwendeten mehrere Flaschen Alkoholika, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und einen Schlüsselbund.

Hinweise zu den Unbekannten liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.