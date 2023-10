Die Polizei in Jena stellte einen Mann, der betrunken hinterm Steuer seines Autos saß. (Symbolbild)

Unbekannte greifen Jenaer Jugendzentrum an - Motorradfahrer stürzt in Kurve

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena und Umgebung am Montag:

In der Schomerusstraße in Jena versuchte ein Mann sein Fahrzeug in eine Parklücke zu manövrieren. Dabei touchierte er ein Motorrad und versuchte einen Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilte, vernahmen die Beamten Alkohol im Atem des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von 1,03 Promille. Eine Blutentnahme in Krankenhaus wurde veranlasst.

Angriff auf Jugendzentrum

Die Polizei informierte am Montag über eine mutwillige Beschädigung des Jugendzentrums in der Hugo-Schrade-Straße in Jena. Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe des Gebäudes. Da die Scheibe nicht vollständig zerstört wurde, geht die Polizei derzeit nicht von einem Einbruch aus.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Am Sonntag war ein Motorradfahrer zwischen Jena und Isserstedt unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Laut Informationen der Polizei, verlor der 20-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

