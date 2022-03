Unbekannte stehlen trotz Sicherung das Fahrrad einer Frau aus Jena

Jena. Am Mittwoch ist die Frau auf den Diebstahl ihres Fahrrads aufmerksam geworden. Einen Tag vorher stellte sie es gesichert ab.

Am Dienstag ist das Fahrrad einer 51-Jährigen Frau in der Jenaer Schulstraße in Jena gestohlen worden. Sie stellte ihr Rad gegen Abend an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss.

Mittwochmorgen musste sie laut Polizei feststellen, dass ihr Rad nicht mehr da war. Der Täter entfernte sich samt Beute in unerkannte Richtung. Der Gesamtschaden beträgt über 600 Euro.