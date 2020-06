Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte Substanz in Jenaer Gärtnerei entdeckt

Wegen einer unbekannten Substanz ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag in Jena ausgerückt. Der gelbliche Stoff war in einem Gewächshaus, an einem Tor und an Türen von Gärten an der Wiesenstraße entdeckt worden. Worum es sich genau handelte, war unklar. Der Stoff erwies sich zunächst als alkalisch. Von Haushaltsreiniger bis Natronlauge wurde alles für möglich gehalten. Eine unmittelbare Gefahr ging nicht aus. Das Laborergebnis stand noch aus.

Im Einsatz war der Gefahrgut-Zug der Jenaer Feuerwehr. Bemerkt hatte die Substanz der Besitzer der Gewächshäuser, die zu einer kleinen Gärtnerei gehören. Die Polizei ging davon aus, dass es sich um mehr als ein Streich handelte. Dafür sprach auch die weite Verbreitung der Substanz.