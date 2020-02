Jena. Als die Polizisten am Samstagmorgen von einem Einsatz in der Jenaer Wagnergasse zu ihrem Auto zurückkehrten, erlebten sie eine böse Überraschung.

Unbekannte treten Außenspiegel von Streifenwagen ab

Am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, rief ein 32-jähriger Mann bei der Polizei Jena an und meldete, dass er eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter eines Lokals in der Wagnergasse hatte.

Hierbei soll er ins Gesicht geschlagen worden sein. Zur Sachverhaltsaufnahme kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Als die Beamten nach Beendigung der Maßnahmen im Lokal zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, wurde festgestellt, dass bei einem Streifenwagen der rechte Außenspiegel abgetreten wurde.

Die Tat ereignete sich am Ende der Wagnergasse, kurz vor der August-Bebel-Straße in der Zeit zwischen 06:10 Uhr und 06:30 Uhr. Das Polizeifahrzeug war nach dem Vorfall nicht mehr einsatzbereit.

Die Polizei Jena nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung am Polizeifahrzeug unter 03641-811123 entgegen.

