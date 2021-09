Unbekannte zerstechen Reifen - Ein Verletzter bei Zusammenstoß - Sturzbetrunken Auto gefahren

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das sind die Polizeimeldungen für Jena und den Saale-Holzland-Kreis:

Unbekannte zerstechen Reifen in Jena

Über das Wochenende haben Unbekannte in der Dornburger Straße in Jena ein Fahrzeug beschädigt. Am Sonntag, gegen 16.15 Uhr, teilte der Besitzer des Autos mit, dass der hintere rechte Reifen zerstochen wurde. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand machten der oder die Täter den Reifen unbrauchbar. Laut Angaben der Polizei wurde die Schadenshöhe auf etwa 200 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

17-Jähriger kommt mit Moped von Straße ab

Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen in Jena-Cospeda mit seinem Moped von der Straße ab. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Wand. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 17-Jährige durch den Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ein Verletzter bei Zusammenstoß im Saale-Holzland-Kreis

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 7 in Trotz im Saale-Holzland-Kreis. Ein Autofahrer kam aus Richtung Jena und beabsichtigte weiter in Richtung Eisenberg zu fahren. Ein entgegenkommendes Fahrzeug wollte nach links in Richtung Bad Klosterlausnitz abbiegen. Hierbei übersah er den Gegenverkehr und es kam in der Mitte der Kreuzung zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde eine Person leicht verletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bad Klosterlausnitz: 36-Jährige faährt sturzbetrunken Auto

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntagmorgen einen Autofahrer, welcher augenscheinlich sturzbetrunken an einer Tankstelle in Bad Klosterlausnitz hielt. Der Mann, der aus dem Bereich Hermsdorf kommt, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten dann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Laut Angaben der Polizei brachte ein Atemalkoholtest Wert von über zwei Promille zum Vorschein. Da der 36-Jährige gegenüber den Polizisten Nachtrunk angab, wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

