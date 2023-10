Unbekannter beschädigt Blitzer mit Hammer - Betrunkener Autofahrer fährt ins Gleisbett

Jena. Ein Mann hat in Jena einen Blitzer mit einem Hammer beschädigt. Diese und weitere Vorkommnisse meldet die Polizei am Sonntag.

In der Nacht zu Samstag ist in Jena an der Ringwiese ein dunkler Dodge Nitro aus bisher unbekannter Ursache ins Straßenbahngleisbett geraten. Wie die Polizei mitteilt, blieb der 60-jährige Fahrer unverletzt.

Der Mann roch nach Alkohol. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille. Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt, das Gleisbett der Straßenbahn blieb unbeschädigt.

Blitzer in Jena wird beschädigt

Ein Unbekannter hat Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mit einem Hammer eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Jena beschädigt. Der Blitzer stand in der Wöllnitzer Straße in Jena.

Nach Polizeiangaben wurde die Verglasung der Anlage stark beschädigt. Der Mann ergriff nach der Tat die Flucht mit einem Elektro-Motorrad in unbekannte Richtung.

Passanten hatten den Mann bei der Tat und seiner Flucht beobachtet. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 175 bis 180 cm groß

schlank

weißer Crosshelm mit bunten Aufklebern

grüne Camouflagejacke

dunkler Turnbeutel

lange blaue Hose

schwarze Knie-/ Schienbeinschone

helle Socken über der Hose

braune Schuhe

Bei der Elektro-Enduro handelt es sich um ein bisher unbekanntes Fabrikat mit grüner Seitenverkleidung und grobstolligen Reifen. Die Enduro hatte keine sichtbaren Kennzeichen verbaut.

Zur Sachbeschädigung hat die Polizei Jena eine Anzeige aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641810 entgegen.

Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr in Winzerla einen Skoda Octavia kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 40-jährigen Fahrer einen Wert von ca. 0,9 Promille. Dem 40-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Einige Zeit später, gegen 4 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 39-jährigen Fahrradfahrer in der Innenstadt. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab ca. 1,8 Promille. Auch dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Klinikum in Jena durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurde eine Anzeige erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.