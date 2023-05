Die Polizei musste in Jena mehrfach ausrücken. (Symbolbild)

Unbekannter verbrennt Abfälle - Diebe brechen in Gartenhaus ein

Jena. Das sind die Meldungen für Jena.

Ein Kleingartenbesitzer stellte am Dienstagnachmittag fest, dass Unbekannte widerrechtlich in seinem Garten am Birnstiel eingebrochen sind. Wie die Polizei mitteilte, betraten der oder die Täter das Grundstück und brachen die Gartenhütte auf. Aus der Hütte klauten sie einen Waldkamin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brennende Abfälle lösen Einsatz aus

Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei mussten am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr in die Eisenberger Straße ausrücken. Laut Zeugen brannte dort ein Zaun. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte sich der Verdacht nur zum Teil.

Unbekannte hatten einen Haufen Abfall im Bereich der Grundstücksgrenze angezündet. Einen ähnlichen Fall nahm die Polizei bereits im März auf und prüft jetzt den Zusammenhang der Taten.

Trotz Hausverbot betreten

Ein 31-Jähriger hat trotz eines bestehenden Hausverbotes am Dienstagabend einen Supermarkt in der Friedrich-Körner-Straße betreten. Das Verkaufspersonal sprach ihn darauf an. Daraufhin beleidigte der 31-Jährige die Mitarbeitenden des Supermarktes. Bevor die Polizei eintraf, hat der Mann den Supermarkt wieder verlassen. Die fälligen Anzeigen wurden trotzdem aufgenommen.