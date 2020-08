Und stets kräftig nerven!

Geduld und Beharrlichkeit zahlen sich aus. So zum Beispiel auch im Ortsteil Lützeroda. Dort wächst jetzt in schnellen Schritten das neue Feuerwehrhaus. Doch danach sah es nun wirklich lange nicht aus. Erinnern wir uns: Noch vor drei Jahren stand dieser von den Lützerodaer Feuerwehrleuten seit Jahren geforderte Neubau nur auf Platz 51 der städtischen Prioritätenliste. Und das bei insgesamt 56 Projekten.

Da konnten wohl nur Fantasten an eine Realisierung des Vorhabens in Lützeroda denken. Es hieß bei der Stadt stets, dass kein Geld dafür da wäre und andere Dinge erst einmal wichtiger seien. Doch die Lützerodaer ließen sich nicht entmutigen und kämpften weiter für ein neues Feuerwehrhaus, luden sogar den damaligen OB Albrecht Schröter ein.

Der machte ein wenig Mut, und auch andere Stadträte versicherten, sich des berechtigten Anliegens anzunehmen. Und mit der Zeit erwuchs daraus tatsächlich etwas, nämlich die Einsicht, dass die Bedingungen in Lützeroda für die Feuerwehrleute unzumutbar waren. Dazu gehörten das Umkleiden in einer eiskalten Garage, keine Dusche, keine Toilette, die eigene Löschtechnik aus Mangel an Platz in Isserstedt geparkt. Hut ab vor den Feuerwehrleuten, dass sie trotzdem stets ihre verantwortungsvolle Arbeit leisteten.

So votierte der Stadtrat dann doch im März 2018 für das neue Feuerwehrhaus. Entscheidend sind eben ein langer Atem sowie die Notwendigkeit, Politik und Verwaltung immer wieder kräftig zu nerven.