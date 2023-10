Unfall auf Autobahn: VW-Fahrer rast mit knapp zwei Promille in die Mittelleitplanke

Ein betrunkener Autofahrer hat auf der A 4 zwischen Stadtroda und Jena für einen Unfall gesorgt. Andere Verkehrsteilnehmer hatten ihn vorher bereits beobachtet.

Am Freitagvormittag ist es auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Unfall gekommen.

Der Fahrer eines VW war anderen Verkehrsteilnehmern laut Polizei zuvor bereits durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Kurz darauf kollidierte der VW mit der Mittelschutzplanke und blieb nachfolgend auf dem mittleren Fahrstreifen stehen.

Als die Polizei eintraf, konnten die Beamten beim 32-jährigen Unfallverursacher 1,99 Promille als Atemalkoholwert messen. Damit ging es für ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Feuerwehr die Unfallstelle reinigen. Die Staatsanwaltschaft legte für den Unfallverursacher eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro fest.

