Unfall in Jena: Beim Abbiegen versucht zu überholen

Jena. Diese und weitere Meldungen der Polizei in Jena.

Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Honda am Montagmorgen die Straße Rautal in Jena entlang. Er wollte nach links abbiegen. Trotz des bereits eingeleiteten Abbiegevorganges setzte ein 39-Jähriger Seat-Fahrer in diesem Moment zum Überholen an und stieß so mit dem abbiegenden Honda zusammen. Der Seat touchierte dabei noch einen Lkw. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

Mercedes steht in Flammen

Montagnachmittag stand der Mercedes einer 35-Jährigen in Flammen. Die junge Frau war im Bereich der Binswangerstraße in Jena unterwegs, als sie von Passanten daraufhin gewiesen wurde, dass ihr Pkw stark qualmt. Als die 35-Jährige ihr Fahrzeug abstellen wollte und dieses zum Stillstand brachte, schlugen sofort Flammen aus dem rechten Motorraum und der Mercedes geriet in Vollbrand, meldet die Polizei. Die Flammen schlugen in der Folge auf einen Ford über, wodurch an diesem auch wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Ein dahinterstehender Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung zwar ebenfalls beschädigt, allerdings gelang es dem Besitzer noch den Pkw rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Laut Polizei wurden keine Personen durch den Brand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Aktuell gehen die Beamten von einem technischen Defekt aus.

VIP-Zelt zerschnitten

Unbekannte verschafften sich am Montag Zugang zum VIP-Zelt am Ernst-Abbe-Sportfeld, indem sie den Zaun überstiegen und die Zeltplane zerschnitten, meldet die Polizei. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1400 Euro geschätzt. Ob der oder die unbekannten Täter auch etwas entwendeten, schließt die Polizei nicht aus.

Unter Drogen, ohne Führerschein

Ein 27-Jähriger wurde von Polizeibeamten am Montagnachmittag in der Fuchslöcherstraße kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich nicht nur heraus, dass der 27-Jährige unter Einfluss von Drogen stand, sondern das er derzeit auch gar keinen Führerschein besitzt, meldet die Polizei.