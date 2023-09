Unfall mit drei Autos und ein leerer Feuerlöscher - Die Polizeimeldungen aus Jena

Ein Unbekannter entleerte in Jena einen Feuerlöscher in einem Hausflur. (Symbolbild).

Jena. Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in der Stadtrodaer Straße und ein geklautes Handy beschäftigten die Polizei. Diese und weitere Meldungen aus Jena:

Gleich drei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls in der Stadtrodaer Straße in Jena. Gegen halb 1 am heutigen Tag mussten die Fahrzeuge laut Polizeimeldung an der Ampel auf Höhe des Stadions halten. Der 46 Jahre alte Fahrer eines Chevrolets und die 58 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes kamen ihrer Pflicht zum Anhalten nach. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Suzuki jedoch bemerkte das Rotlicht zu spät, fuhr auf den Chevrolet auf und schob ihn auf den Mercedes. Alle drei Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Verewigt mit Farbe auf dem Markt

Auf dem Jenaer Markt haben Unbekannte die Fassade eines Objekts mit insgesamt neun Schriftzügen in unterschiedlichen Farben beschmiert. Laut Polizei sei der Inhalt nicht lesbar und der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Vorführmodell entwendet aus Laden gestohlen

Drei Personen, zwei Männer und eine Frau, stehen im Verdacht, am Montag ein Vorführgerät aus einem Handyladen in der Goethestraße entwendet zu haben. Laut Meldung der Polizei entrissen sie in einem unbeobachteten Moment das Samsung-Handy im Wert von 200 Euro aus seiner Halterung und entfernten sich zügig aus dem Geschäft. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Jena entgegen.

Feuerlöscher in Mehrfamilienhaus entleert

Kein Feuer aber jede Menge Schaum fanden Zeugen am Montagabend kurz vor 20 Uhr in ihrem Hausflur vor. Ein Unbekannter hatte offenbar in der 9. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße den Feuerlöscher erst von der Wand gerissen und dann im Flur entleert. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

