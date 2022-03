Unfall mit drei Autos und einem Verletzten - Beim Vorstellungsgespräch verraten

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Unfall mit drei Autos und einem Verletzten

Donnerstagvormittag ereignete sich ein Unfall mit drei Fahrzeuge. Ein Opel, ein Toyota und ein Mitsubishi fuhren in dieser Reihenfolge auf der Nollendorfer Straße in Jena aus Richtung Dornburger Straße. An der Kreuzung wollte der 30-jährige Fahrer des Opels links auf die Camburger Straße einbiegen, muss jedoch aufgrund von Fußgängern halten. Dies bemerkt der dahinterfahrende Toyota zwar, jedoch nicht der 57-jährige Fahrer des Mitsubishi. So kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota, welcher auf den Opel geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Schaden. Überdies wurde der 56-jährige Fahrer des Toyota leicht verletzt.

Beim Vorstellungsgespräch verraten

Als eine Bewerberin am Donnerstag in ihrem Vorstellungsgespräch angab, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein, wurde die Polizei auf den Plan gerufen. Denn die 20-Jährige erschien zu diesem Termin mit einem Pkw und fuhr diesen auch. Eine Überprüfung erhärtete den Verdacht. So wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Da der Halter über diesen Umstand Bescheid wusste, jedoch trotzdem dies zuließ, erhielt der 26-Jährige auch eine Anzeige. Ob das Vorstellungsgespräch trotz dessen erfolgreich verlief, war nicht Gegenstand der Ermittlungen.

Anhänger mit Rollcontainern entwendet

Freitagmorgen staunte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer nicht schlecht, als er auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums in Isserstedt fuhr. Eigentlich wollte der einen abgestellten Anhänger samt dem Rollcontainer darauf ankoppeln. Jedoch war weit und breit nichts von dem Anhänger zu sehen. Beamte prüften den gesamten Bereich, fanden den Anhänger aber ebenso nicht. So wurden die Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt.

