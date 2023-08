Unfallverursacher flüchtet und E-Bike gestohlen - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro wurde gestohlen. Außerdem flüchtete ein Unfallverursacher. Das sind die Meldungen aus Jena.

Parkrempler flüchtet vom Unfallort

Am Montag konnte ein Zeuge im Musäusring beobachten, wie ein Pkw Peugeot beim Ausparken gegen einen Renault stieß. Nach den Angaben der Polizei, flüchtete der Fahrer vom Unfallort, konnte später jedoch identifiziert werden. Eine Anzeige wurde erstattet.

E-Bike aus Keller geklaut

Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wurde bei einem Kellereinbruch in der Jansonstraße unter anderem ein E-Bike im Wert von 4500,- Euro gestohlen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ladendiebe geschnappt

Am Montag konnten zwei Personen bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Kesslerstraße gestellt werden. Laut Polizei wurden Waren im Gesamtwert von ungefähr 110 Euro geraubt. Ein 23-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau stahlen unabhängig voneinander. Gegen beide wurde eine Anzeige erstattet.