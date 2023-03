Ungebührliches Verhalten: Gruppe löst in Jena gleich zwei Polizeieinsätze aus

Jena. Nach einem Platzverweis von der Goethe-Galerie musste die Polizei direkt wieder ausrücken.

Am Freitagabend, 17. März, ist es an der Goethe-Galerie in Jena zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 20 Uhr meldete der Sicherheitsdienst des Einkaufscenters eine Gruppe von etwa zehn Personen. Diese habe sich ungebührlich verhalten, teilte Daniel Müller, Sprecher der Polizei Jena, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Daraufhin sei die Gruppe des Platzes verwiesen worden.

Durch die Polizei seien die Personen zum Campus der Friedrich-Schiller-Universität begleitet worden. Dort begab sich die Gruppe in einen Schnellimbiss. Später kam es dort laut Müller zu einem weiteren Einsatz.

In dem Restaurant sei ein Mann von einer Person angerempelt und beleidigt worden. Die alarmierten Polizisten seien davon ausgegangen, dass die Gruppe, die zuvor zum Campus eskortiert worden war, in den Vorfall involviert gewesen sei, so Müller. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. Jedoch konnte die beschuldigte Person nicht ausfindig gemacht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.