Ungewollter Besucher und Auffahrunfall - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Ein bisher unbekannter Mann hat ungewollt einem 84-Jährigen in seinem Haus einen Besuch abgestattet. Das sind die Polizeimeldungen aus Jena.

Ein 84-Jähriger hatte am Mittwochmittag einen ungewollten Besucher in seinem Haus in der Otto-Devrient-Straße. Wie die Polizei mitteilte, brachte er seinen Müll aus dem Haus, als ihm eine unbekannte, männliche Person entgegen kam. Er bat den 84-Jährigen um Spenden, was dieser ablehnte.

Der unbekannte Mann ging unerkannt. Im Anschluss stellte der 84-Jährige fest, dass zwei seiner Schränke im Haus offen standen und eine Schachtel auf dem Boden lag.

Ob der Unbekannte etwas gestohlen hat, ist unklar, so die Polizei.

Absolut fahruntauglich

Eine 29-Jährige war am Donnerstagmorgen in der Humboldstraße Ecke Botzstraße betrunken mit ihrem Auto unterwegs. Die Polizei wurde auf sie aufmerksam und kontrollierte sie.

Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die 29-Jährige durfte nicht weiterfahren, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie wurde zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Alkoholisiert Auto gefahren

Ebenfalls mit 0,8 Promille alkoholisiert war eine 36-Jährige am Donnerstagmorgen unterwegs. Am Donnerstagmorgen fiel das im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße auf, so die Polizei. Auf die Frau wartet jetzt eine Anzeige und sie durfte ihre Autofahrt nicht fortsetzen.

Auffahrunfall auf dem Fürstengraben

Ein 25-Jähriger ist mit seinem Auto am Mittwochmorgen auf dem Fürstengraben auf das Fahrzeug eines 70-Jährigen aufgefahren. Dabei verletzte der Senior sich leicht.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 70-Jährige die Ampelkreuzung auf Höhe der Bibliothek und musste danach aufgrund des Verkehrs anhalten.

Der 25-Jährige bemerkte das zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Fahrzeuge prallten daraufhin zusammen.