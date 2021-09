Uni Jena: 55 junge Leute erlernen einen Beruf

Jena. Die Jenaer Hochschule bildet auch Lehrberufe aus

Die Jenaer Universität ist nicht nur Quelle studierter Berufseinsteiger. In diesem Jahr etwa beendeten 13 Azubis erfolgreich ihre Lehrzeit. Am Montag begrüßte Uni-Personaldezernentin Karin Bredemeyer im Botanischen Garten 17 neue Auszubildende an der Uni Jena. Nach den Worten von Ausbildungskoordinatorin Steffi Gál streben die Neuen etwa eine Beschäftigung als Laborantin oder Laborant an, als Fachinformatikerin oder -informatiker, Mediengestalterin oder -gestalter oder als Tischlerin oder Tischler. Insgesamt zwölf Berufsabschlüsse bietet die Universität Jena. Die neuen Azubis sind zwischen 16 und 28 Jahre alt – 13 von ihnen sind Thüringer. Insgesamt absolvieren derzeit 55 junge Frauen und Männer eine mehrjährige Ausbildung an der Universität Jena.