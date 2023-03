Uni Jena: Für eine Ernährungsstudie werden Veganer und Mischköstler als Probanden gesucht

Jena. Ernährungswissenschaftler möchten der Frage nachgehen, ob sich die tägliche Einnahme von Selen in Form von Paranussmus oder Selen-Nahrungsergänzungsmitteln auf den Selenstatus auswirkt.

Für eine Ernährungsstudie werden am Institut für Ernährungswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Veganer und Mischköstler als Probanden gesucht. „Veganer weisen im Vergleich zu Omnivoren (sogenannte Mischköstler) die niedrigsten Serumkonzentrationen von Selen auf. Dabei gehört Selen zu den essenziellen Spurenelementen und ist ein wichtiger Bestandteil von Selenoproteinen“, heißt es in einer Mitteilung der Uni. Diese Enzyme hätten unterschiedliche Funktionen im Körper, darunter die Neutralisation von freien Radikalen oder die Aktivierung bzw. Inaktivierung von Schilddrüsenhormonen. „Außerdem wirken Selenoproteine immunmodulierend und spielen eine Rolle in der Spermienproduktion und Spermienfunktion.“

Losgehen soll es im April

Ein Team von Ernährungswissenschaftlern möchte nun in einer Studie der Frage nachgehen, ob sich die tägliche Einnahme von Selen in Form von Paranussmus oder Selen-Nahrungsergänzungsmitteln auf den Selenstatus auswirkt. Es werden gesunde Personen beiderlei Geschlechts zwischen 20 bis 30 Jahren gesucht, die sich seit mindestens einem Jahr vegan ernähren, also komplett auf tierische Lebensmittel verzichten. Außerdem werden Personen gesucht, die sich omnivor ernähren, also auch Fleisch und Wurst regelmäßig verzehren. Wer teilnehmen möchte, wird zunächst auf seine Eignung für die Studie untersucht. Im April soll es losgehen.

Interessierte können den Fragebogen unter https://www.umfrageonline.com/c/7tk34nfn nutzen, um ihre Eignung festzustellen. Weitere Kontaktmöglichkeiten: Telefon 03641/94 96 08 und E-Mail rebecca.simon@uni-jena.de.