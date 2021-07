Uni Jena ruft dringend zu Blutspende auf

Jena. Wenn das Blut knapp ist: Sonderspendentermine am 30. Juni und 1. Juli in Jena-Lobeda.

Nicht nur am Universitätsklinikum Jena (UKJ) fehlt es laut eigenen Angaben zunehmend an Blutkonserven, sondern in ganz Thüringen. „Aktuell sind die Blutkonserven mit roten Blutkörperchen am so knapp, dass wir sie für dringende Eingriffe wie nach schweren Unfällen oder für die Therapie von Patienten mit Krebserkrankungen vorhalten. Einige geplante Eingriffe müssen wir verschieben“, sagt Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts fürs Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH am UKJ. Deshalb ruft sie zur Blutspende in die Bachstraße 18 auf.