Uni Jena: Studieren mit Mix aus Online-Lehre und Präsenz

Dass an der Jenaer Universität die Vorlesungszeit begonnen hat, war bisher immer in der ganzen Stadt spürbar. Vom Campus aus sind die Studierenden grüppchenweise in die ganze Stadt ausgeschwärmt, haben Caféhausstühle und die Treppen am Holzmarkt okkupiert. Die „Erstis“ haben gemeinsam ihre neue Heimat auf Zeit erkundet und die Freiheit des Studentenlebens sichtlich genossen.

Doch 2020 ist alles anders. Das übliche Gewusel zu Semesterbeginn auf dem Campus gibt es nicht. Studiert wird heute mit Abstand und in großen Teilen digital. Mit den Erfahrungen aus dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr und Sommer haben Professoren und andere Lehrende umfangreiche Pläne erarbeitet, um im Herbst ein „Hybridsemester“ zu starten. Das heißt: Studieren so präsent wie möglich und so digital wie notwendig.

Online-Lehre sollte das Angebot ergänzen, wo Präsenz nicht möglich ist. Vor allem den 4534 Studienanfängern sollte es ermöglicht werden, den Lehr- und Universitätsbetrieb auch persönlich erleben zu können, mit gemeinsamen Vorlesungen im Hörsaal, mit Seminaren in kleineren Gruppen und Chancen, sich kennenzulernen. Schließlich diskutiert es sich über Gehörtes und Gelerntes erst recht im Video-Chat besser, wenn man sein Gegenüber kennt.

Pläne kurzfristig umgestellt

Doch die ersten Vorlesungen am Montagvormittag, so die Einführung in das Bürgerliche Gesetzbuch für angehende Juristen, wurden kurzfristig vom Hörsaal ins Internet verlegt. „Aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen und der von der Politik verfügten Anordnungen hat unser Präsident alle Lehrkräfte aufgefordert, die Pläne für ihre Lehrveranstaltungen noch einmal zu überarbeiten“, erklärte Axel Burchardt von der Uni-Pressestelle. „Alle Vorlesungen und Seminare, die didaktisch nicht zwingend als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden müssen, sollten auf digitale Formate umgestellt werden, um das Kontaktrisiko weiter zu minimieren.“

Dabei seien Präsidium und Krisenstab der Universität überzeugt davon, dass mit dem erarbeiteten und umgesetzten Hygienekonzept und der schnellen und datenschutzkonformen Kontaktnachverfolgung mittels QR-Code „jeder sicher studieren kann an der FSU“. Da jedoch die Covid-19-Fallzahlen in der Studentenstadt weiterhin steigen, steht die Corona-Ampel an der Uni nun „auf Orange“.

Trotz Ausnahmesituation mehr Studienanfänger

Das bedeutet nicht nur, dass in der Lehre digitale Formate bevorzugt und Mund-Nase-Bedeckung in Gebäuden verpflichtend getragen werden, sondern dass sie auch im Freien zu tragen sind, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen unterschritten wird – und dass es ein Alkoholverbot auf dem Gelände und innerhalb der Universität gibt. Das haben Studentengenerationen seit 1558 wohl noch nie erlebt.

Doch das alles hat junge Leute offenbar nicht von einem Studium an der Jenaer Uni abgeschreckt. Exakt 18.000 Studierende haben sich im neuen Semester immatrikuliert, 1,9 Prozent mehr als im vergangenen Wintersemester, vermeldete die Hochschule am Montag.