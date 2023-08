Unicato-Kurzfilmnacht mit Markus Kavka bei der Kulturarena in Jena

Jena. Einblicke in Filmszene, Gespräche mit Filmemachenden

Zur diesjährigen Kurzfilmnacht präsentiert das MDR Kurzfilmmagazin „unicato“ ein illuster-unterhaltsames Crossover aus der kurzfilmischen Kreativszene. Moderiert wird der Abend von Markus Kavka.

Die Kurzfilmnacht bei der Kulturarena ist ein besonderes Highlight für alle Filmfans, die sich für die Vielfalt und Kreativität der kurzen Filmform interessieren, verspricht die Ankündigung der Veranstaltung. In diesem Jahr steigt das von Markus Kavka moderierte Open-Air-Event mit großer Leinwand am 15. August ab 21 Uhr auf dem Theatervorplatz in Jena.

Der ehemalige VIVA- sowie MTV-Moderator und „unicato“-Host, Markus Kavka, wird nicht nur die ausgewählten Kurzfilme präsentieren, sondern auch mit den Filmemachenden ins Gespräch kommen, die hinter diesen Werken stehen. Auf dem Programm stehen Kurzfilme, die auf nationalen und internationalen Festivals ausgezeichnet wurden. Darunter sind unter anderem ein Animationsfilm über Solidarität in brenzligen Situationen; ein Spielfilm über ein Menschenopfer, das mit seiner Rolle hadert; und ein Kurzfilm über die Aufklärung in modernen Zeiten.

Tickets gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse