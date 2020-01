Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uniklinikum Jena: Auf der Suche nach der Pflegekraft

Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) beschreitet viele Wege, um den eigenen Pflege-Nachwuchs zu rekrutieren. Einer davon ist der Tag der Ausbildung, an dem am Samstag Experten und Azubis der Pflege interessierten Besuchern Rede und Antworten standen. Mit der Resonanz war Uta Mayer – eine von sechs verschiedenen Ausbildungsleitern am UKJ – zufrieden.

Es sei wichtig, aktiv zu werden, denn auch die Kliniken seien vom Fachkräftemangel betroffen. So suche man aktuell beispielsweise in der Ukraine, um junge Menschen für den Beruf zu begeistern und examinierte Fachkräfte zu finden. Aktuell gebe es etwa 250 Auszubildende, die eine Ausbildung oder ein Studium in der Pflege absolvierten, sagt Mayer, die seit mittlerweile 21 Jahren Ausbildungsleiterin am UKJ ist.